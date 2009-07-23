|ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Разработка ППР - Проектов Производства Работ и Технологических Карт.
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Россия, г. Москва
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1. Здравствуйте, уважаемые посетители нашего Сайта!
1.1. Мы предлагаем профессиональные услуги для профессиональных строителей по разработке ППР - Проектов Производства Работ, ППРк – Проектов Производства Работ кранами и ТК - Технологических Карт на строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы подготовительного и основного периода строительства, в соответствии с технологическими правилами, нормами промышленной и экологической безопасности, требованиями к охране труда и качеству работ, а также с учётом фактических условий выполнения работ для каждого конкретного объекта. Дорого. Качественно. Услуги по разработке ППР сертифицированы.
1.2. Качественно разработанная организационно-технологическая документация, которая полностью соответствует требованиям действующих норм и правил РФ стоит дорого поскольку, содержит мероприятия по наиболее эффективной организации строительства с использованием современных средств механизации, включая наиболее прогрессивные технологии строительного производства, способствующие улучшению качества, сокращению сроков и себестоимости работ. А также помогает решить большинство вопросов возникающих у многочисленных контролирующих и проверяющих инстанций, относительно организации строительного производства..
1.3. Проект производства работ являются основным организационно-технологическим документом при строительстве жилищно-гражданских, сельских и промышленных объектов, при этом проекты производства работ разрабатываются на возведение объекта в целом и (или) его составные части, на работы подготовительного периода строительства, а также на выполнение отдельных видов строительно-монтажных и специальных работ. Предлагаем услуги по разработке Проектов Производства Работ и Технологических Карт на следующие виды работ.
1.3.1. Разработка ППР - Проектов Производства Работ на подготовительный период строительства.
1.3.2. Разработка ППР - Проектов Производства Работ на основной период строительства.
1.3.3. Разработка ППР - Проектов Производства Работ на отдельные виды работ.
1.3.4. Разработка ППРк - Проектов Производства Работ кранами и другими грузоподъёмными механизмами.
1.3.5. Разработка ТК – Технологических карт на погрузочно-разгрузочные и строительно-монтажные работы с использованием грузоподъёмных механизмов, а так же на отдельные виды общестроительных и специальных работ.
1.4. Кроме разработки организационно-технологической документации предлагаем услуги по составлению сметной документации для определения стоимости строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ.
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Внимание!!!
1. Мы разрабатываем проекты производства работ и технологические карты согласно требованиям действующих на территории РФ норм и правил, а так же с учётом фактических условий производства работ для каждого конкретного объекта строительства. Наша продукция является рабочей организационно-технологической документацией.
2. Мы не рисуем так называемые «вЕсЁлЫе КаРтИнКи» которые, как правило, пытаются выдать за настоящие проекты производства работ и технологические карты, многие недобросовестные или просто безграмотные разработчики. Если по каким-то причинам Вам требуются именно «вЕсЁлЫе КаРтИнКи» обращайтесь к рисовальщикам «вЕсЁлЫх КаРтИнОк».
3. Стоимость разработки проектов производства работ и технологических карт многократно превышает стоимость так называемых «вЕсЁлЫх КаРтИнОк», при этом максимальная стоимость разработки проектов производства работ и технологических карт по сравнению со стоимостью даже самых незначительных строительных работ ничтожно мала, а итоговая стоимость так называемых «вЕсЁлЫх КаРтИнОк» может оказаться дороже самого строительства.
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