1.3. Проект производства работ являются основным организационно-технологическим документом при строительстве жилищно-гражданских, сельских и промышленных объектов, при этом проекты производства работ разрабатываются на возведение объекта в целом и (или) его составные части, на работы подготовительного периода строительства, а также на выполнение отдельных видов строительно-монтажных и специальных работ. Предлагаем услуги по разработке Проектов Производства Работ и Технологических Карт на следующие виды работ.

1.2. Качественно разработанная организационно-технологическая документация, которая полностью соответствует требованиям действующих норм и правил РФ стоит дорого поскольку, содержит мероприятия по наиболее эффективной организации строительства с использованием современных средств механизации, включая наиболее прогрессивные технологии строительного производства, способствующие улучшению качества, сокращению сроков и себестоимости работ. А также помогает решить большинство вопросов возникающих у многочисленных контролирующих и проверяющих инстанций, относительно организации строительного производства..

1.1. Мы предлагаем профессиональные услуги для профессиональных строителей по разработке ППР - Проектов Производства Работ, ППРк – Проектов Производства Работ кранами и ТК - Технологических Карт на строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы подготовительного и основного периода строительства, в соответствии с технологическими правилами, нормами промышленной и экологической безопасности, требованиями к охране труда и качеству работ, а также с учётом фактических условий выполнения работ для каждого конкретного объекта. Дорого. Качественно. Услуги по разработке ППР сертифицированы.