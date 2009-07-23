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    		•  ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

    Разработка ППР - Проектов Производства Работ и Технологических Карт.

    Телефон: 8-985-191-00-50. E-mail:

    Россия, г. Москва

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    Титульный лист
    Титульный лист
      
    Состав и содержание
      
    Порядок оформления
      
    Нормативные материалы
      
    Область применения
      
    Организация строительства
      
    Технология производства
      
    Контроль качества
      
    Пожарная безопасность
      
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    1. Здравствуйте, уважаемые посетители нашего Сайта!

    1.1. Мы предлагаем профессиональные услуги для профессиональных строителей по разработке ППР - Проектов Производства Работ, ППРк – Проектов Производства Работ кранами и ТК - Технологических Карт на строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы подготовительного и основного периода строительства, в соответствии с технологическими правилами, нормами промышленной и экологической безопасности, требованиями к охране труда и качеству работ, а также с учётом фактических условий выполнения работ для каждого конкретного объекта. Дорого. Качественно. Услуги по разработке ППР сертифицированы.

    1.2. Качественно разработанная организационно-технологическая документация, которая полностью соответствует требованиям действующих норм и правил РФ стоит дорого поскольку, содержит мероприятия по наиболее эффективной организации строительства с использованием современных средств механизации, включая наиболее прогрессивные технологии строительного производства, способствующие улучшению качества, сокращению сроков и себестоимости работ. А также помогает решить большинство вопросов возникающих у многочисленных контролирующих и проверяющих инстанций, относительно организации строительного производства..

    1.3. Проект производства работ являются основным организационно-технологическим документом при строительстве жилищно-гражданских, сельских и промышленных объектов, при этом проекты производства работ разрабатываются на возведение объекта в целом и (или) его составные части, на работы подготовительного периода строительства, а также на выполнение отдельных видов строительно-монтажных и специальных работ. Предлагаем услуги по разработке Проектов Производства Работ и Технологических Карт на следующие виды работ.

    1.3.1. Разработка ППР - Проектов Производства Работ на подготовительный период строительства.

    1.3.2. Разработка ППР - Проектов Производства Работ на основной период строительства.

    1.3.3. Разработка ППР - Проектов Производства Работ на отдельные виды работ.
    1.3.3.1. Разработка ППР - на земляные работы.
    1.3.3.2. Разработка ППР - на специальные работы в грунтах.
    1.3.3.3. Разработка ППР - на свайные работы.
    1.3.3.4. Разработка ППР - на каменные работы.
    1.3.3.5. Разработка ППР - на устройство монолитных конструкций (арматурные, опалубочные, бетонные работы).
    1.3.3.6. Разработка ППР - на монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.
    1.3.3.7. Разработка ППР - на монтаж металлических конструкций.
    1.3.3.8. Разработка ППР - на монтаж деревянных конструкций.
    1.3.3.9. Разработка ППР - на монтаж лёгких ограждающих конструкций.
    1.3.3.10. Разработка ППР - на изоляционные работы.
    1.3.3.11. Разработка ППР - на кровельные работы.
    1.3.3.12. Разработка ППР - на защиту конструкций.
    1.3.3.13. Разработка ППР - на наружные отделочные (фасадные) работы.
    1.3.3.14. Разработка ППР - на внутренние отделочные работы.
    1.3.3.15. Разработка ППР - на устройство полов.
    1.3.3.16. Разработка ППР - на устройство наружных инженерных сетей и коммуникаций.
    1.3.3.17. Разработка ППР - на устройство внутренних инженерных систем и оборудования.
    1.3.3.18. Разработка ППР - на устройство магистральных наружных инженерных систем и коммуникаций.
    1.3.3.19. Разработка ППР - на устройство промышленных внутренних инженерных систем и коммуникаций.
    1.3.3.20. Разработка ППР - на монтаж технологического оборудования.
    1.3.3.21. Разработка ППР - на устройство систем автоматического водяного и газового пожаротушения.
    1.3.3.22. Разработка ППР - на монтаж систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха.
    1.3.3.23. Разработка ППР - на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

    1.3.4. Разработка ППРк - Проектов Производства Работ кранами и другими грузоподъёмными механизмами.

    1.3.5. Разработка ТК – Технологических карт на погрузочно-разгрузочные и строительно-монтажные работы с использованием грузоподъёмных механизмов, а так же на отдельные виды общестроительных и специальных работ.

    1.4. Кроме разработки организационно-технологической документации предлагаем услуги по составлению сметной документации для определения стоимости строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ.

    ОБРАЗЦЫ ППР

    Образец ППРк на работу башенных кранов КБ-403Б и КБ-408.

    Образец ППР на строительсво подземной части многофункционального комплекса.

    Образец ППР на работы основного периода строительства жилого дома.

    Смотреть все образцы ППР представленные на сайте.

    Услуги по разработке ППР - Проектов Производства Работ
    ОБЩИЕ ДАННЫЕПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬПРИЛОЖЕНИЯ

    Внимание!!!

    1. Мы разрабатываем проекты производства работ и технологические карты согласно требованиям действующих на территории РФ норм и правил, а так же с учётом фактических условий производства работ для каждого конкретного объекта строительства. Наша продукция является рабочей организационно-технологической документацией.

    2. Мы не рисуем так называемые «вЕсЁлЫе КаРтИнКи» которые, как правило, пытаются выдать за настоящие проекты производства работ и технологические карты, многие недобросовестные или просто безграмотные разработчики. Если по каким-то причинам Вам требуются именно «вЕсЁлЫе КаРтИнКи» обращайтесь к рисовальщикам «вЕсЁлЫх КаРтИнОк».

    3. Стоимость разработки проектов производства работ и технологических карт многократно превышает стоимость так называемых «вЕсЁлЫх КаРтИнОк», при этом максимальная стоимость разработки проектов производства работ и технологических карт по сравнению со стоимостью даже самых незначительных строительных работ ничтожно мала, а итоговая стоимость так называемых «вЕсЁлЫх КаРтИнОк» может оказаться дороже самого строительства.
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